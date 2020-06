Wenn die Wände die Bewohner gesünder machen

Hans Peter Hutter, Umweltmediziner und Oberarzt am Institut für Umwelthygiene der medizinischen Universität Wien, führt immer wieder Studien zum Thema Raumluft durch. Er erklärt, wie sich der Ionengehalt auf das Raumklima auswirkt:

"Nachdem in den vergangenen Jahren Wert darauf gelegt wurde, die Schadstoffe in den eigenen vier Wänden weitgehend zu minimieren, liegt mittlerweile das Hauptaugenmerk darauf, die guten Bestandteile der Raumluft zu erhalten und zu erhöhen. Neben Raumklima-Faktoren wie Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit ist auch der Ionengehalt im Raum für ein optimales Raumklima verantwortlich.

In der Natur entstehen Luftionen – also positiv und negativ geladene Luftteilchen – zum Beispiel bei Gewittern oder in der Nähe von Wasserfällen. Während die Luftionenkonzentration in der Natur bis zu einigen Tausend Ionen pro Kubikzentimeter betragen kann, besteht in Innenräumen mit manchmal nur ein paar Hundert Ionen pro Kubikmeter ein auffälliger Mangel an diesen Teilchen.

In einem weltweit erstmalig durchgeführten Experiment mit gesunden Versuchspersonen konnten wir an der Medizinischen Universität Wien die leistungssteigernde Wirkung höherer Luftionenkonzentrationen in einem Wohnraum nachweisen. Luftionen wirken sich positiv sowohl auf unser Nerven- als auch auf unser Herz-Kreislauf-System aus.

Eine vom Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart durchgeführte Studie konnte einen direkten Zusammenhang zwischen der Luftionen-Konzentration im Raum und der Reduktion von Feinstaub und hochallergenen Pollen nachweisen. Feinste Partikel werden in der Raumluft von den Luftionen angezogen und verklumpen zu größeren Einheiten, die dann zu Boden fallen und nicht mehr eingeatmet werden können. Das führt zu einer Reduktion von Asthma-Attacken bei Pollenallergien.

Das Universitätsklinikum Freiburg ging sogar einen Schritt weiter und hat in einem Zellversuch mit menschlichen Lungenzellen die Wirkungsweise von Luftionen auf genetischer Ebene untersucht. Die

Ergebnisse sind überraschend: Bei höheren Konzentrationen wurden bestimmte Gene eingeschaltet, die bei der Immunantwort auf

Infektionserreger eine Rolle spielen. Das könnte auch im Hinblick auf die Abwehr viraler Infektionen eine Rolle spielen."