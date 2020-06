Wenn aus zwei kleinen Wohnungen eine große werden soll

Die kleine Wohnung nebenan ist zu haben. Der Kaufpreis wäre in Ordnung und mit einem kleinen Mauerdurchbruch könnte man ein großzügiges Zuhause schaffen. Klingt einfach, ist es aber nicht immer. Denn selbst wenn einem beide Objekte gehören, kann man zwei Wohnungen nicht einfach so kombinieren. Dafür ist die Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer im Haus erforderlich, weil durch die Zusammenlegung für gewöhnlich ein Durchbruch zwischen den Trennmauern erfolgt und damit die allgemeinen Teile der Liegenschaft betroffen sind. Die Hausverwaltung kann zwar bei organisatorischen Fragen unterstützen, ist aber nicht befugt, eine solche Maßnahme zu genehmigen. "Es reicht auch nicht, wenn bloß die Mehrheit zustimmt oder das Bauvorhaben nur durch Anschlag am schwarzen Brett des Hauses angekündigt wird", warnt Simone Maier-Hülle, Partnerin der auf Immobilienrecht spezialisierten Kanzlei NMH2. "Hier liegen die häufigsten Fehler in der Praxis. Verbindet ein Wohnungseigentümer seine Objekte ohne die Zustimmung der anderen eingeholt zu haben, kann theoretisch jeder einzelne Miteigentümer Rückbau und Unterlassung verlangen."

In einer guten Hausgemeinschaft sollte eine Abstimmung kein Problem sein – vor allem, wenn es nur darum geht, eine Tür in eine nicht tragenden Mauer einzubauen. "Am besten erklärt man den anderen persönlich oder in einem Brief die Situation. Wenn man gleich einen Plan beilegt und zeigt, dass nichts Böses passiert, hat meistens niemand etwas dagegen", sagt Udo Weinberger, Hausverwalter und Geschäftsführer von Weinberger Biletti.