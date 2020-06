Wenn aus Schuhen Türstopper und aus Getränkekisten Hocker werden

Julia Romeiß teilt die Menschheit in Jäger und Sammler, sich selbst zählt sie eindeutig zu Letzteren. Statt Dinge wegzuwerfen, setzt sie auf Upcycling. Das bedeutet, einen gebrauchten Gegenstand wiederzuverwenden und aufzuwerten. Besonders gut eignen sich dafür alte Verpackungen, Dosen und Gläser. So wird zum Beispiel aus ein paar Einmachgläsern mit Deckel, einem Holzbrett und zwei Regalwinkeln mit ein paar Handgriffen ein Küchenregal, dank dem man seine Vorräte immer im Blick hat. Die Regalwinkel und die Deckel werden mit einem Akkuschrauber an der Unterseite des Brettes befestigt, dann wird das Ganze an der Wand montiert. Zum Schluss werden die gefüllten Gläser in die Deckel geschraubt.