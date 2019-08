Rechtstipp: Welche Ansprüche gelten bei Schädlingsbefall?

Wir leben seit sechs Jahren in unserer Eigentumswohnung. Seit zwei Monaten haben wir einen schweren Ameisenbefall. Kann ich die Hausverwaltung zu einer Bauschwachstellenanalyse zwingen?

Wenn der Ameisenbefall bei der Hausverwaltung angezeigt wird, ist der Verwalter verpflichtet die Schädlingsbekämpfung zu veranlassen. Eine Analyse der Bauschwachstellen ist in diesem Zusammenhang in der Regel nicht notwendig und daher auch nicht erzwingbar. Der Kammerjäger sollte in der Lage sein die Ameisenplage zu beseitigen.

Die Hausverwaltung hat in der Abrechnung mehrere hundert Euro für Kilometergeld, Kopierspesen und Barauslagen angegeben, für die die Eigentümergemeinschaft aufkommen soll. Rechnungen gibt es dazu keine. Ist das rechtens?

Das Honorar des Verwalters im Wohnungseigentum berechnet sich nach der Vereinbarung. Im Bereich des Wohnungseigentums kommen sowohl Pauschalvereinbarung, als auch Sätze pro Quadratmeter oder pro Nutzwert vor. Ob Kilometergeld, Kopierspesen und Barauslagen zusätzlich zum Honorar verrechnet werden dürfen, richtet sich nach der Vereinbarung. Der Verwalter ist verpflichtet in die Belege Einsicht zu gewähren. Ohne Beleg darf keine Buchung in der Abrechnung vorgenommen werden.