Wegweiser für die Wohnungssuche

Oft ist es Liebe auf den ersten Blick. Um ganz sicher zu gehen, sollte man aber einen zweiten riskieren. Im Idealfall besichtigt man die Wohnung zu unterschiedlichen Tageszeiten, damit man sich ein besseres Bild von den Lichtverhältnissen machen kann. "Die meisten kommen zuerst allein und dann ein zweites Mal mit dem Partner oder einer Vertrauensperson", weiß Wollein. Für die Besichtigung sollte man sich Zeit nehmen und sich genau überlegen, ob man die Räume so einrichten kann, wie man möchte. Smartphone-Besitzer können sich vor dem Termin mit passenden Apps eindecken: Die Angebote reichen von der Wasserwaage über den Lautstärkemesser bis zur Anwendung zum Planen und Einrichten.

Manche Makler bieten nur Gruppentermine an. "Wenn es nur einen Massenbesichtigungstermin gibt, würde ich versuchen, einen eigenen Termin eine halbe Stunde früher zu vereinbaren. Der Makler muss auf diesen Vorschlag nicht eingehen, aber einen Versuch ist es wert", so Wollein. Wenn der Makler verlangt, dass man einen Besichtigungsschein unterschreibt, kann man das ohne Bedenken tun. Man bestätigt damit nur, dass man das Objekt gesehen hat und die Provision (in der Regel zwei Brutto-Monatsmieten) zahlt, falls ein Mietvertrag zustande kommt. Anders ist es bei einem Mietanbot: Wer so etwas unterzeichnet, bestätigt, dass er die Wohnung zu den entsprechenden Konditionen mieten will.

Vor übereilten Entscheidungen bewahrt jedoch das Konsumentenschutzgesetz: Wer ein Mietanbot gleich bei der ersten Besichtigung unterschreibt, kann binnen einer Woche davon zurücktreten.