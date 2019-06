Was tun, wenn das Einfamilienhaus zu groß wird?

Und wie viel wird gestritten? Bis auf einen Fall, wo gröbere Probleme auftraten, gab es bisher nur einen wirklichen Reibungspunkt: das Rauchen. Silvia S. vermietet daher seit Kurzem nicht mehr an Raucher. Zusätzlicher Diskussionsbedarf herrscht nur bei Kleinigkeiten, die auch aus dem Studenten-WG-Leben bekannt sind: Was wird eingekauft? Was will man gemeinsam kochen?

Neue Häuser so bauen, dass sie flexibel nutzbar sind

Die Unterbelegung in Einfamilienhäuser ist auch gesamtgesellschaftlich nicht optimal, weil wertvoller Wohnraum leer steht. Laut einer Studie des Architekturbüros Ertl und Henzl könnten alleine in Niederösterreich mehr als 600.000 Menschen in bestehenden Häusern untergebracht werden – ohne dass die Bewohner beengt leben müssten. Die Forscherin Julia Lindenthal vom Österreichischen Ökologie-Institut schlägt daher vor, den Bestand wesentlich besser zu nutzen. Und neue Einfamilienhäuser so zu errichten, dass sie später auch anders genutzt werden können als nur von einer Familie.

Beim Neubau ist darauf zu achten, dass Kinderzimmer später auch beispielsweise als kleine Einliegerwohnung, separate Wohneinheit, Büro oder Praxis verwendet werden können. Der Eingang, die Stiege und die Wasseranschlüsse sollten daher flexibel sein. „Je höher die Räume sind, desto flexibler wird auch die Nutzung“, sagt Lindenthal. Außerdem hat Lindenthal die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, so früh wie möglich – am besten noch in der Planungsphase, spätestens aber nach dem Auszug der Kinder – zu überlegen, was mit dem Einfamilienhaus später geschehen soll.

Umzug in eine Wohnung