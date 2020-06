Was muss Ihre Hausverwaltung können?

Wer das Haus in neue Hände legen möchte, muss erst die alte Verwaltung kündigen. Das geht immer nur zum Jahresende unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist und auch nur, wenn die Mehrheit zustimmt. "Irgendjemand im Haus muss ein solches Projekt in die Hand nehmen, den Beschluss formulieren und neue Angebote einholen. Wenn sich dafür niemand findet, gibt es auch keinen Wechsel", sagt Wolfgang Macho, Geschäftsführer von IMV Immobilien Management. Eine außerordentliche Kündigung während des Jahres ist nur bei einer schweren Verfehlung des Verwalters möglich. "Erhebt der Verwalter Einspruch, geht der Fall zu Gericht und es dauert länger als ein paar Monate, bis er abgeschlossen ist. Daher ist diese Form sehr selten, man wartet eher bis zum Herbst und kündigt per Jahresende."

Macho ortet seit einigen Jahren mehr Bewegung am Markt: "Wenn die Leute nicht zufrieden sind, wechseln sie die Hausverwaltung. Die Kunden sind informierter und dadurch kritischer. Sie hinterfragen die Leistungen stärker."

Ob das neue Unternehmen wirklich besser arbeitet, sieht man meist erst nach der ersten Abrechnungsperiode. Die Auswahl ist daher nicht so einfach. "Das Angebot sollte sehr detailliert sein, alle Kostenpositionen müssen ausgewiesen sein. Schließlich will man wissen, welche Leistungen die Verwaltung anbietet und welche nicht", so Thomas Lang.

Ob groß oder klein ist Geschmackssache: Kleine Verwaltungen sind oft persönlicher und flexibler. Große Unternehmen profitieren von einer eigenen Rechtsabteilung und einem Techniker-Team. "Derzeit ist der Online-Zugriff auf Daten ein spannendes Thema. Diese Entwicklungen kosten aber viel Geld, da tun sich große Verwaltungen natürlich leichter", so Macho.

Für das Verwalterhonorar gibt es keine fixen Sätze, der Durchschnittspreis liegt bei 3,25 Euro pro m² und Jahr. Geht man von Betriebskosten von durchschnittlich zwei Euro pro und Monat aus, betragen die Kosten für die Verwaltung 15 bis 20 Prozent. "Man kauft Zeit und Dienstleistungen", stellt Weinberger klar. "Je mehr Leistung man will, umso mehr muss man bereit sein zu zahlen."