Was kann ich gegen eine Geruchsbelästigung unternehmen?

Ich bin Hauptmieterin einer Altbauwohnung. Beim Einzug war unter meiner Wohnung eine Konditorei eingemietet. Vor Kurzem wurde das Mietobjekt unter mir an ein Restaurant vermietet, welches in Kürze in Betrieb geht. Ich rechne mit einer starken Geruchsbelästigung. Was kann ich dagegen unternehmen?

Bei der Prüfung, ob eine Immission unzulässig ist, ist zu klären, ob diese – in diesem Fall etwa Geruchs- und Geräuschbelästigung – unzumutbar und ortsunüblich ist. Bei Klärung dieser Frage wird es wohl zu ihrem Nachteil gewertet werden, dass in diesem Mietobjekt schon bei ihrem Einzug ein Gewerbebetrieb vorhanden war und auch unklar ist, ob und zu welcher Immission es durch das neue Restaurant kommen wird. Es empfiehlt sich daher, mit den neuen Nachbarn das freundliche Gespräch zu suchen und zu schauen, ob man Maßnahmen finden kann, um allfällige Immissionen von vornherein hintanhalten zu können.