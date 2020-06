Was hat ein privater Verwalter zu tun?

Ein Laptop, ein Telefon – und schon kann man die Hausverwaltung ganz gemütlich auf der Couch erledigen.

Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Trotzdem bewirtschaften einige Zinshaus-Besitzer ihre Immobilie selbst. Auch in kleineren Wohnungseigentumsanlagen findet sich manchmal ein Bewohner, der sich um die Liegenschaft kümmert. "Im ländlichen Bereich – wo man die anderen in der Regel besser kennt – ist die Selbstverwaltung wahrscheinlich noch mehr ein Thema als in der Großstadt", beobachtet Udo Weinberger, Präsident des Österreichischen Verband der Immobilientreuhänder (ÖVI) und selbst Hausverwalter.

Den Aufwand sollte man jedoch hier wie dort keinesfalls unterschätzen. Zu den wichtigsten Pflichten eines Verwalters gehören diese Aufgaben:

- Ein Mal pro Jahr muss er die Betriebskosten-Abrechnung legen. Manche rechnen jeden Monat ab. Eine Jahrespauschale macht aber weniger Arbeit.

- Der Verwalter muss das Haus im Auge behalten, bei Bedarf Reparaturen beauftragen und die Ausführung kontrollieren.

Auch um die Versicherungen des Hauses hat er sich zu kümmern. Gibt es einen Schadensfall, muss er die Bezahlung mit der Versicherung klären.

- Von November bis März sollte für einen Winterdienst gesorgt werden. Gibt es Dienstnehmer (Hausbetreuung, Winterdienst, etc.) müssen diese angemeldet und bezahlt werden.

- Verwalter eines Eigentumshauses müssen alle zwei Jahre eine Eigentümerversammlung einberufen. Sie sind außerdem verpflichtet, sich um einen Reparaturfonds in angemessener Höhe zu kümmern und eine schriftliche Vorausschau über die zu erwartenden Aufwendungen zu machen.

- Werden Wohnungen im Haus vermietet, muss der Verwalter die Mietverträge abschließen, die Befristungen im Auge behalten, die Mieten vorschreiben und kassieren und Mahnungen verschicken.