Warum das Wohnen teurer wurde

Einen Unterschied bei den Mieten macht es auch, ob es sich um eine private, genossenschaftliche oder gemeindeeigene Wohnung handelt. Am höchsten sind die Kosten derzeit bei einem privaten Mietverhältnis: 9,1 Euro pro Quadratmeter. Auch der Anstieg fiel in diesem Segment in den vergangenen fünf Jahren mit 14 Prozent am stärksten aus. Am günstigsten sind Gemeindewohnungen mit 6,6 Euro pro Quadratmeter – hier gab es eine Steigerung von acht Prozent. Bei genauer Betrachtung ist zu sehen, dass die Betriebskosten anteilsmäßig und in Bezug auf die Steigerungsrate keinen großen Einfluss haben. „Die Steigerung bei den Mieten liegt vor allem an den Nettomieten“, so Pesendorfer.