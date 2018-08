Vorsorgewohnungen: Sicher investieren, aber wie?

KURIER: In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der verkauften Vorsorgewohnungen stetig an, heuer werden es rund 1000 sein. Unter welchen Voraussetzungen ist ein Investment in eine Vorsorgewohnung sinnvoll?

Martin Müller: Beim Kauf einer Vorsorgewohnung sollte immer ein Grundkapitalpolster vorhanden sein, um auch dann die Finanzierung zu schaffen, wenn kurzfristig kein Mieter in der Wohnung ist. Bei unseren Kunden ist es meist nicht das erste Investment, das getätigt wird. Und die Eigenkapitalquote sollte mindestens 40 Prozent sein.

Thomas Thaler: Obwohl bei einer Vorsorgewohnung steuerliche Gesichtspunkte zu beachten sind, sollte der Kauf nicht steuerlich motiviert sein. Sondern die Entscheidung ist von der jeweiligen Lebenssituation abhängig. Ich empfehle, zuerst in eine Eigennutzerwohnung zu investieren, dann erst in eine Vorsorgewohnung.

Müller: Außer, man hat einen günstigen Mietvertrag. Wir haben durchaus Kunden, die in einer Mietwohnung wohnen und eine Vorsorgewohnung als Investment erwerben. Das ist aber noch eine kleine Kundenschicht. Denn generell begründen die Österreicher sehr gerne Wohneigentum. Allerdings ist die kommende Generation wesentlich stärker am Sharing orientiert. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es rechnerisch besser, in den Wiener Innenstadtbezirken in einer Mietwohnung zu leben als im Eigentum.