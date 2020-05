Vorsorgewohnung: In guten wie in schlechten Zeiten

„Die Nachfrage ist nach wie vor gut. Aber sie war in den Jahren 2009 und 2010 sicher noch größer“, sagt ÖRAG-Vorstand Stefan Brezovich. Das Unternehmen verwaltet und vermietet Vorsorgewohnungssprojekte für unterschiedliche Errichter und kümmert sich in Einzelfällen auch um den Verkauf. Vorsorgewohnungen waren schon vor zehn, zwölf Jahren ein attraktives Anlageprodukt. Im Zuge der Krise kam ein weiteres Motiv dazu: Aufgrund der Verunsicherung hinsichtlich der Stabilität der Währung und der Bonität der Banken gab es eine Umschichtung vom Sparbuch ins Grundbuch. „Das hat dem Markt in den vergangenen Jahren einen zusätzlichen Schub gegeben. Heute ist die Nachfrage noch immer gut, aber nicht mehr ganz so stark“, sagt Brezovich. Hinzu kommt, dass vor allem in Wien die Preise für Eigentumswohnungen stark gestiegen sind, die Mieten aber nur moderat. Daher sind die Renditen heute nicht mehr mit jenen vor zehn Jahren vergleichbar. Bei Sparzinsen von einem Prozent sind aber auch drei Prozent Rendite attraktiv.

Wurden Vorsorgewohnungen vor zehn Jahren noch in erster Linie fremdfinanziert, sind Anleger, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollen, heute die größere Gruppe. Dennoch gibt es nach wie vor viele Käufer, die die Wohnung in der Pension selbst nützen wollen oder mit den Mieteinnahmen die Pension aufbessern möchten.

„Eine Vorsorgewohnung ist heute vor allem dann sinnvoll, wenn der Käufer in erster Linie die substanzielle Sicherheit und den Wert einer Immobilie im Kopf hat und nicht primär den Ertrag, den er bekommt. Sollten wir noch eine Abschwächung der Wirtschaft erleben, könnten die Mietpreise sogar sinken. Der Substanzwert der Wohnung bleibt jedoch erhalten. Das Anlagegut selbst geht also nicht verloren, wie es bei der Geldentwertung der Fall wäre“, erklärt Brezovich. Wer eine Immobilie kaufen möchte, sollte dennoch zuerst an den eigenen Wohnzweck denken. „Eine Vorsorgewohnung ist eine tolle Sache, aber es ist bei einer ganz persönlichen Betrachtung nicht sinnvoll, selbst in einer befristeten Mietwohnung zu leben und eine Anlageimmobilie zu kaufen. Die dauerhafte Sicherheit des eigenen Zuhauses sollte vor dem Rendite-Gedanken stehen“, betont Brezovich. „Der Erwerb einer Vorsorgewohnung sollte auch nicht dazu führen, dass man in eine wirtschaftlich angespannte Lage kommt, wenn sich die persönlichen Lebensumstände plötzlich ändern.Wer seine gesamten Ersparnisse für den Eigenkapitalanteil aufwendet, wird unflexibel. In einer Zeit wie heute, mit so schnellen Veränderungen, ist Flexibilität aber wichtig.“