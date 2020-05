Vorsicht! Die größten Energiefresser

Sie lauern hinter jeder Ecke und in jedem Winkel des Hauses: die Energiefresser. Häufig unbemerkt reißen sie ein großes Loch in die Brieftaschen der Hausbewohner. Was am Ende bleibt, ist eine hohe Stromrechnung. Und großes Rätselraten, wie sich eine Wiederholung dieses erschreckenden Szenarios im nächsten Jahr wohl am besten verhindern lässt.



Dabei ist Energiesparen nahezu ein Kinderspiel. Oft genügen nur einige wenige Maßnahmen, um Strom und Energie im Haushalt effizient zu nutzen. Der Wohn-KURIER hat sich in den heimischen Wohnbauten umgesehen. Und ist dabei auf großes Sparpotenzial gestoßen.