Vorlarlberger Holzbaupreis: Best of Holz

Gemeindebauten Mellau: Dorner Matt Architekten planten einen Kindergarten und Dorfsaal

In Mellau im Bregenzerwald nahm man sich für die Planung der neuen Gemeindebauten viel Zeit. Die Bauherren analysierten genau, was in Mellau gebraucht wurde: ein neuer Kindergarten, einen Dorfsaal (der als Turn- und Veranstaltungssaal dient), Tiefgarage sowie ein Musikprobelokal sollte das neue Gebäude mitten im Dorfzentrum bieten. In einem Architekturwettbewerb setzten sich Dorner Matt Architekten für die Planung der Gebäude durch und wurden nun in der Kategorie „Öffentlicher Bau“ geehrt.