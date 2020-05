Vorhang auf: Die Wohnung im Rampenlicht

Einfach nur ein wenig aufräumen und kurz durchlüften reicht heute nicht mehr. Wer eine Wohnung verkaufen oder vermieten will, muss sie für den Besichtigungstermin in ein gutes Licht rücken und eine möglichst neutrale Atmosphäre schaffen.



In den USA, Großbritannien und den skandinavischen Ländern werden Immobilien schon seit den 1970er-Jahren von Profis in Szene gesetzt. In Deutschland und Österreich gibt es homestaging erst seit einigen Jahren. In Wien macht Elisabeth Schlicker jedes Objekt zur Bühne: "In Deutschland hat sich homestaging schon besser etabliert. Aber auch bei uns sind immer mehr Makler davon überzeugt, dass man ein Objekt professionell präsentieren muss. Schwedische Studien belegen, dass der Verkaufspreis von derart aufgewerteten Immobilien um 10 bis 15 Prozent gesteigert werden kann."



Die Kunst des homestaging ist es, den Zeitgeistgeschmack des Zielpublikums zu treffen. Der Interessent muss sich vom ersten Moment an wohlfühlen. Vorhänge, Stoffe, Licht und Farben sorgen für Stimmung. Meistens genügt es, wenn man einfache Gestaltungselemente gut auswählt und richtig positioniert.