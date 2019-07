Von New York bis Jakarta: Wo Design aus Österreich reüssiert

Waschbecken auf den Malediven, ein Wahrzeichen in Jakarta und ein Luster in New York City. Was diese drei Dinge gemeinsam haben?

Sie werden hierzulande entworfen, produziert und schließlich in die Welt entsandt. Österreichisches Design boomt. Das liege am hochwertigen Handwerk, der ständigen Qualitätskontrolle und der Kreativität, ist Aglaja Bakalowits überzeugt. Seit den 1960er Jahren exportiert das Unternehmen Bakalowits Licht Design mit Sitz im 6. Wiener Bezirk Luster und Kunstwerke vor allem in den asiatischen, aber auch amerikanischen Raum.

Das House of Representives im US-Bundesstaat Illinois etwa ist mit Lustern aus Wien beleuchtet.