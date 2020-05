Vivienne Westwood: Exklusiv für Wien

In nur drei Monaten

wurde die ehemalige Fortuna-Boutique auf der Tuchlauben in ein 240 Quadratmeter großes Boudoir für die Haute Couture der charismatischen 71-Jährigen verwandelt. Ballroben, Hochzeitskleider und hochwertige Abendgarderoben sollen hier der Wiener Klientel präsentiert werden. Inspiration für die Gestaltung des neuen Stores lieferte die Wiener Balltradition: „Dieses wertvolle Kulturgut haben wir mit exzentrischem, britischem Stil kombiniert. Das Konzept ist eigenwillig, weltweit einzigartig und passt zu Wien “, erklärtPirouzi.

Das Konzept erinnert an ein Film-Set. Großflächige Bühnenkulissen aus dem 17. und 18. Jahrhundert wurden opulenten, barocken Spiegeln gegenübergestellt. Die Kleiderstangen sind minimalistisch, bestehen aus Eisen und wurden in England für das Wiener Geschäft angefertigt. Das Markenzeichen der Modeschöpferin – das Orb-Symbol – findet sich an den Enden der Stangen wieder. Präsentationsflächen hat Georg Pirouzi eher sparsam integriert: „Dadurch wirken die Kleider wie Ausstellungsobjekte in einem Museum.“