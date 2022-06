Viel Platz auf wenig Raum: So richtet man wenig Raum optimal ein

Weniger statt mehr ist einer der Trends unserer Zeit, unter dem Motto „Simplify your life“. Für manche bedeutet das auch, mit weniger Wohnraum auszukommen, um einen kleineren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, ein einfacheres Leben zu führen. In den Städten ist Wohnraum ohnehin knapp, der Quadratmeter wird immer teurer und ist für viele kaum leistbar. Auch hier müssen Bewohner zunehmend mit weniger Raum auskommen, die Grundrisse werden kompakter. Minimalistische Stadtwohnungen oder reduzierte Tiny Homes einzurichten, ist nicht einfach. Wie man jeden kostbaren Quadratmeter nutzt, zeigt Marion Hellweg in dem Buch „Tiny Homes. Wohnideen für kleine Räume“.

Räume maximieren

„Kochen, waschen, essen, schlafen, arbeiten, spielen, entspannen – all diese Aktivitäten brauchen Platz und Zubehör, also die entsprechenden Möbel und Utensilien“, schreibt die Autorin und zeigt zahlreiche Varianten auf, wie das gelingen kann. „Reicht die Grundfläche nicht aus, um jeder Funktion ihren eigenen Raum zu geben, wird neu gedacht.“ Was kann man miteinander kombinieren, wie den Raum maximieren? Räume lassen sich nicht nur durch Wände trennen, sondern Funktionen auch durch Wandfarben und Bodenbeläge voneinander abgrenzen.

Zweite Ebene einziehen