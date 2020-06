Videoüberwachung in der Wohnhausanlage

Im Inneren der Wohnung, in der privaten Garage oder im eigenen Garten darf man filmen – vorausgesetzt, alle Bewohner sind darüber informiert und damit einverstanden. "Manche haben in der Wohnung eine Kamera mit Bewegungssensor installiert. Wenn man zum Beispiel auf Urlaub fährt, würde die Kamera aufnehmen, wenn jemand unbefugt die Wohnung betritt. Das ist datenschutzrechtlich unproblematisch", erklärt Georg Röhsner, Partner der Kanzlei Eversheds.

Kritisch wird es, wenn die Überwachung über den eigenen Bereich hinausgeht: Die Kamera, die den eigenen Garten filmt, darf nicht aufnehmen, wer draußen am Gehsteig vorbeigeht oder was der Nachbar im Garten macht. "Man kann zum Beispiel nicht einfach den Nachbar-Garten mit überwachen, weil man den Nachbarn verdächtigt, Mist über den Zaun zu werfen. Damit würde man in seinen höchstpersönlichen Lebensbereich eingreifen. Der Nachbar könnte auf Unterlassung klagen. Wenn er gewinnt, muss man nicht nur das Gerät entfernen, sondern auch die Prozesskosten zahlen", erklärt Röhsner. Wenn der Anrainer mit einer Videoüberwachung einverstanden ist, weil auch er Angst vor Einbrechern hat, ist das etwas anderes.