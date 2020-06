Vernetztes Zuhause: Tipps für intelligentes Wohnen

Licht kann man auf viele Arten ausschalten: "Man kann einen Schalter umlegen, die Glühbirne rausdrehen oder die Beleuchtung aus der Ferne übers Smartphone abschalten. Die Frage ist: Was will ich und was brauche ich? Man sollte nicht einfach Technik kaufen, sondern sich gut beraten lassen", betont Löwenstein. "Vor allem mit iPhone und iPad kann man sehr viel machen. Wenn zum Beispiel die Glocke läutet, poppt die Info auch am iPhone auf. Natürlich gibt es auch viele Möglichkeiten mit Android und anderen Betriebssystemen, aber Apple-Kunden sind einfach verspielter und haben an solchen Dingen daher mehr Interesse."

Auch Martin Öller hat aus seinem Haus ein smart home gemacht: In der Früh fährt der Sichtschutz automatisch hoch und abends wieder runter. Wenn Öller schlafen geht, drückt er auf die "Gute-Nacht-Taste": Dann gehen automatisch alle Lichter aus und die Alarmanlage an. Bleibt einmal das Garagentor offen, ruft sein Miniserver ihn auf dem Handy an.

Geräte wie dieses vertreibt Öller über seine Firma Loxone. Inklusive der notwendigen Software ist der Miniserver ab 498 Euro zu haben. Er vernetzt die Eingabegeräte wie Taster oder Smartphone mit Jalousie, Licht, Heizung, Fernseher und Alarmanlage. Je mehr Geräte angesteuert werden, umso größer muss die Anlage dimensioniert werden. "Ich wollte das smart home für jeden leistbar machen und eine möglichst einfache Lösung schaffen", so Öller. "Installiert wird das System vom Elektriker oder Installateur, die Konfiguration kann man auch selbst machen."