Urlaub im Traumhaus - nicht nur für Architekturliebhaber

Das Um und Auf sei aber Unverwechselbarkeit, ist Architekt Herwig Zöhrer überzeugt. „Man muss eine Qualität bieten, die die Gäste zu Hause nicht haben.“ Im Smart Wood House in Salzburg sei das etwa ein Holzherd, „wo man auch seine Eierspeis’ zubereiten kann“ und Raumhöhen von 3,40 Metern, die ein großzügiges Gefühl vermitteln.

Das Haus ist aus Holz und mit Stroh gedämmt, das Dach mit händisch gehackten Lärchenholzschindeln gedeckt – diese Materialien wurden im Umkreis von drei beziehungsweise fünf Kilometern von Bauern bezogen. Nachhaltige Ferienhäuser wie dieses werden von Urlaubern vermehrt nachgefragt. „So erreicht man auch die Zielgruppe, die mit Glasflaschen und Holzkisten anreist“, freut sich Zöhrer.

Bei den Ferienlofts am Traunsee wurden die Stauräume bewusst reduzierter ausgeführt als bei einem privaten Wohnhaus – schließlich reist man ja nur mit einem Koffer und nicht mit dem gesamten Hausrat an. „Wir haben aber auch die Haustechnik anders geplant“, betont die Architektin Mira Thal-Buchleitner von Lakonis Architekten. „Es gibt einen Generalschalter, der Strom und Wasser komplett abschaltet. Das erleichtert die Betreuung vor Ort.“ Weiters gebe es Codeschlösser und einen Schlüsselsafe, all das erleichtert die Schlüsselübergabe an Urlaubsgäste. Gäste erhalten den Code per SMS, dennoch sei jemand als Ansprechpartner vor Ort. Die modernen Häuser sind aus vorgegrautem Holz, daher fügen sie sich gut in das Ortsbild ein.

Die großen Fenster ermöglichen Ausblicke auf den See und den Traunstein, man fühlt sich wie im Adlerhorst. „Urlaubern gefällt die Lage, aber auch, dass es hier genauso aussieht wie auf den Fotos“, erzählt die Architektin. Im Inneren wurden die Ferienlofts bewusst zurückhaltend und luftig gestaltet. Es dominieren Holzoberflächen, alles macht einen sehr aufgeräumten Eindruck.