Urbanisierung: Zeitalter der Megastädte

Der Grad der Urbanisierung verläuft künftig aber je nach Region unterschiedlich: In den Industrienationen etwa wächst die Bevölkerung in den Städten nur moderat – in manchen Ländern wie Polen, Rumänien und der Ukraine fällt sie aufgrund von Emigration und niedrigerer Geburtenraten in bestimmten Städten sogar.

In Österreich leben derzeit knapp 60 Prozent der Bevölkerung in urbanen Siedlungsräumen. Bis 2050 steigt dieser Prozentsatz auf rund 70 Prozent. Allerdings ist der Grad der Urbanisierung in Österreich laut UN-Prognose niedriger als im Westeuropa-Durchschnitt, wo 2050 rund 85 Prozent der Einwohner in Städte leben werden.

Mit 37 Millionen Einwohnern ist Tokyo (Japan) derzeit die größte Stadt der Welt, gefolgt von Neu Delhi (Indien), Shanghai ( China) und Mexiko City. Derzeit gibt es weltweit 33 Megacities mit mehr als zehn Millionen Einwohnern.

Bis 2030 wird die Anzahl der Megacities auf 43 steigen. Aber: Die Hälfte aller Städter lebt in Städten, die weniger als 500.000 Einwohner haben.