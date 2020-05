Ungetrüber Badespaß: Pool & Teich reinigen

"Ganz ohne Chemie geht es dennoch nicht. Um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern, ist eine Desinfektion notwendig", sagt Daniela Capano, Wasserexpertin bei "die umweltberatung". Beliebt und einfach zu dosieren sind Produkte auf Chlorbasis. Gesundheitlich unbedenklicher sind Sauerstoff-Präparate. "Diese wirken genauso desinfizierend, sind aber kurzlebig und müssen entsprechend häufig nachdosiert werden", sagt Capano.



Im Herbst sollte man mindestens ein Drittel des Wassers entfernen und das Becken mit einer Abdeckung schützen. Doch wohin mit dem Wasser? "Am besten ist eine Verrieselung auf dem eigenen Grund", sagt Capano. Mit einer Tauchpumpe wird das Wasser abgesaugt und gleichmäßig im Garten verteilt. Damit der Chlorgehalt das Grundwasser nicht gefährdet, sollte man zehn Tage vor der Entleerung keine Chemikalien mehr zusetzen. Wer das Wasser in den Kanal leiten will, braucht eine Genehmigung des Kanal-Betreibers (meistens die Gemeinde).