... und zum Dritten!

10:45 Uhr: Festsaal II, 2. Stock, Hotel Radisson Blu am Wiener Parkring. Das Foyer zum Bankettsaal ist gut gefüllt. In kleinen Gruppen wird Small Talk geführt. Beim ein oder anderen blitzen unter dem Arm dicke, braune Kuverts hervor. Ein Indiz dafür, dass es sich bei diesen Besuchern um registrierte Mitbieter handelt. Der Moment kurz vor der Auktion? Spannend, energiegeladen – und ein wenig verhalten. Denn so richtig weiß keiner von den Anwesenden Top-Vertretern der Banken-, Versicherungs- und Immobilienbranche, was sie in den nächsten Minuten erwartet. Üblicherweise werden Kunstschätze bei Auktionen feilgeboten. Doch nicht hier und jetzt. Heute werden per Hammerschlag zwei Wiener Zinshäuser versteigert. Um genau zu sein, es ist die erste am heimischen Immobilienmarkt.