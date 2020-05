Traumhaus sucht Familie

Doch hält die Praxis, was die Theorie verspricht? Um das zu überprüfen, sucht Velux nun eine Kleinfamilie, die ein Jahr lang im Sunlighthouse wohnt und Praxisdaten über Energieverbrauch, Innenraumklima und Komfort sammelt. Ein gewisses Interesse an umweltbewusstem Bauen und Technik sollte vorhanden sein. Da die Familie laufend über ihre Erfahrungen berichten soll, sind auch Freude an Kommunikation und Offenheit Voraussetzung.



Die Bewohner zahlen keine Miete, es fallen lediglich minimale Betriebskosten an. Das Haus ist teilmöbliert und es gibt ausreichend Stauraum. Auch eigene Möbel kann die Familie nach Vereinbarung mitnehmen.