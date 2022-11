Bauherr baut Traumhaus: Blick über den Attersee inklusive

Mit seinem türkisblauen Wasser zieht der Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut die Menschen seit jeher an. Auch Bauunternehmer Norbert Hartl träumte lange von einem Haus am Attersee. Schließlich wurde er fündig: direkt an der Uferpromenade in Seewalchen, mit atemberaubendem Panoramablick.