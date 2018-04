Tipps für die Immobilienscheidung

Trennungen tun weh. Vor allem wenn sie vor Gericht enden. Denn das Einzige, das nach einer langjährigen Beziehung oft bleibt, sind gemeinsame Erinnerungen. Alles andere wird entweder aufgegeben oder aufgeteilt. So auch die gemeinsame Wohnung. Und wenn die scheidenden Paare nicht längst schon streiten, beginnen spätestens zu diesem Zeitpunkt die Querelen.

Das österreichische Gesetz gibt klare Regeln für Immobilienscheidungen vor. „Grundsätzlich sind gemeinsam gekaufte Immobilien im Fall einer Scheidung aufzuteilen. Meistens wird jedem die Hälfte des Wertes zugesprochen“, erklärt Rechtsanwältin Sigrid Räth. Dafür werde der Beitrag der Ehegatten und das Wohl der Kinder bedacht. „Auch die Ehefrau die kein eigenes Einkommen hat, dafür aber die Kinder betreut, leistet dadurch einen gleichwertigen Beitrag“, so die Rechtsexpertin. Auch für den Fall, dass gemeinsame Immobilien nicht fair aufgeteilt werden können, hat der Gesetzgeber eine Lösung parat. „In diesem Fall kann das Gericht eine Ausgleichszahlung festgelegen“, ergänzt Rechtsanwalt Peter Hauswirth.

Sonderregelung für Ehewohnung

So weit, so gut. Ganz so einfach ist es allerdings trotzdem nicht. Denn „für die gemeinsam genutzte Ehewohnung existieren Sonderregelungen“, erklärt Hauswirth . Diese Immobilie soll nämlich so aufgeteilt werden, dass sich die Lebensbereiche der geschiedenen Eheleute in Zukunft so wenig wie möglich berühren. Gemeinsames Miteigentum werde daher meist verkauft.

Viele Ehepaare finanzieren sich eine gemeinsame Immobilie aber nicht allein. Durch vorzeitiges Erbe oder Geldgeschenke der Eltern werden häufig große Anzahlung geleistet. „Grundsätzlich werden Sachen, die ein Ehegatte geerbt oder von Dritten geschenkt bekommen hat, nicht aufgeteilt“, erklärt Hauswirth. Der voreheliche Eigentümer bleibt dies auch nach der Scheidung. „Schenkungen in der Ehe werden außerdem tendenziell immer dem eigenen Kind zugerechnet und nicht dem Ehegatten des Kindes“, sagt Räth weiter.