1 Nacht in Wien

Es erinnert nichts an klassische Hotellobbys. Beim Betreten des neuen Wiener Boutiquehotels „The Guest House“ in der Führichgasse, schräg vis-à-vis der Albertina, lässt sich keine Spur von der anonymen Kühlheit finden, die einen üblicherweise in Empfang nimmt. Im ersten Moment fragt man sich, ob man sich nicht in der Tür geirrt hat. Das Einrichtungskonzept stammt vom britischen Star-Designer Terence Conran. Gemeinsam mit Manfred Stallmajer, dem Hoteldirektor, entwickelte er ein unaufgeregtes, elegantes und zugleich erfrischendes Erscheinungsbild.