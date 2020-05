Suche nach der passenden Studentenbude

Vor allem in Wien und Salzburg wird das Wohnen immer teurer. Wenn man jedoch bedenkt, dass ein Einzelzimmer in einigen Studentenheimen mehr als 300 Euro kostet, kann man auch eine eigene Wohnung in Erwägung ziehen. Kleine Objekte in weniger guten Lagen sind durchaus für 400 bis 500 Euro pro Monat zu haben. Mehr als 35 bis 45 Quadratmeter kann man dafür aber nicht erwarten. Und es wird wohl auch nicht die Top-Lage neben der Uni sein.



Nicht übersehen darf man die Extra-Kosten zu Beginn: Mieter müssen meistens die Vergebührung des Vertrages übernehmen und, wenn ein Makler am Werk war, auch Provision zahlen. Außerdem verlangen die meisten Vermieter eine Kaution. Die bekommt man aber wieder zurück, wenn man auszieht - zumindest, wenn mit der Wohnung alles in Ordnung ist. Wer eine Wohnung mietet, sollte außerdem bedenken, dass er erst nach 15 Monaten wieder ausziehen kann. Mieter können nämlich erst nach einem Jahr unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist den Vertrag kündigen. Wenn der Vermieter zustimmt, kann man natürlich auch schon früher ausziehen.



In Wien gibt es eine Alternative zum freien Wohnungsmarkt: Hier vermietet das Studentenwohnungsservice (Tochterfirma von Home4Students) möblierte Wohnungen ablöse- und provisionsfrei an Studenten. Wer ein solches Objekt ergattern will, muss an einer Wiener Uni studieren und sich bewerben. Einige wenige Wohnungen sind noch frei, allerdings werden die meisten nur bis Ende des Jahres vermietet, weil sie dann renoviert werden.