Steinernes Meer Hotel in Salzburg

Lärchenschindeln, Holzfassade und zarte Beleuchtung: Das neue Hotel drängt sich nach außen hin nicht in den Vordergrund, sondern ordnet sich artig der Kirche und dem Dorfplatz unter.



Im Inneren sind es der gekonnte Materialmix aus verschiedenen Hölzern, Stoffen und Formen und die liebevollen Details, die das Haus so besonders machen: Ausgehöhlte Steine als Waschbecken, Fotos der Bergsteiger-Legende Luis Trenker auf dem Glas der Wärmekabinen oder das blaue Porträt einer "Unterwasser-Kuh", die den Gast auf dem Weg zum Saunabereich begleitet - das alles darf man hier erwarten. Meer und Alpentradition finden so auf unerwartete Weise zueinander. "Mit den großflächigen Bildern haben wir versucht, die Natur im Haus auf eine witzige Weise erlebbar zu machen", sagt Schwaiger.



Eder's Steinernes Meer Hotel

Am Dorfplatz 5, 5761 Maria Alm

Tel. 06584/7738,

www.hoteleder.com