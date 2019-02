Spannende Stadtentwicklung: Frischer Wind am Wienerberg

Die Immofinanz erprobt außerdem seit zwei Jahren das neue Bürokonzept „my hive“ am Wienerberg. Ziel ist es, die mehr als 3400 Mitarbeiter der rund hundert angesiedelten Unternehmen zu vernetzen und ihnen Freizeitaktivitäten anzubieten. Dafür ist die „Community Managerin“ Julia Dobler zuständig. „Ich organisiere Sportkurse wie Yoga und Boxen, und lade zu After-Work-Treffen ein. Demnächst veranstalte ich einen Rodel-Tag am Semmering,“ erzählt Dobler. Über eine App bekommen die Mitarbeiter alle Informationen.

Ihre Investitionspläne am Wienerberg hat die Immofinanz aber noch nicht abgeschlossen: Ein großes, brachliegendes Grundstück direkt an der Triester Straße, dort wo möglicherweise der U-Bahn-Aufgang hinkommen könnte, steht im Besitz des Konzerns. Die Projektentwickler in der Immofinanz tüfteln derzeit am Bebauungskonzept.