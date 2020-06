Spanien: Grundbuch statt Sparbuch

An der Ostküste, zwischen Porto Cristo und Cap de Ferrutx, da geht es neuerdings auch schon deutlich billiger. Ab 55.000 ist man laut diversen Internetangeboten dabei, eine günstige Gelegenheit, ist da zu lesen, una oportunidad!, selbstverständlich mit Verhandlungsspielraum.

Die vielen Schilder an Hausmauern, zu verkaufen, se vende, erinnern an Kaufhaus-Wühltische. Ewaldsen winkt ab: "Schauen Sie sich die Betonburgen dort an, die Hälfte steht leer, da wollen Sie nicht wohnen und das bekommen Sie später auch kaum mehr los."

Wir können hier oben nicht direkt vor dem Haus parken, weil die Betonmischmaschinen der Nachbarvilla gerade alles verstellen – die neuen Eigentümer lassen umbauen. "Vier Millionen, aber der Grund war das wert", ruft Ewaldsen und wirft seine Autotüre zu. Vor dem Objekt, das er jetzt vermitteln soll, warten schon die Kaufinteressenten.

Das dreistöckige, in einen Hang gebaute Haus wirkt wie ein Bastlerhit auf hohem Niveau, aber natürlich, fantastischer Blick über die gesamte Hafenbucht und das offene Meer, enzianblauer Himmel, saphirglitzerndes Wasser, Postkartenidylle.

Bei der Begrüßung stehen alle auf der Terrasse, der Makler, der Eigentümer, ein Brite in den späten Sechzigern, die potenziellen neuen Eigentümer, ein österreichisches Ehepaar Mitte vierzig. Das Haus wird besichtigt, der Garten, der Pool, dann wieder die Terrasse und noch einmal einzelne Räume im Haus.

Irgendwann seufzt die österreichische Ehefrau und sagt, dass man da im Haus doch etliches machen müsse. Das ist der Moment in dem Ewaldsen zu seiner Hochform aufläuft, binnen einer Hundertstelsekunde richtet er seinen Blick mit hanseatischer Klarheit auf die Frau: "Das Haus können Sie von mir aus auch in die Luft sprengen, das ist doch ganz egal, was Sie hier kaufen ist die Lage und die Aussicht." Damit ist alles gesagt. Blitzkrieg, Sieg für den Makler. Hätte man die 970.000 und noch ein bisschen was für den Umbau, würde man jetzt möglicherweise selbst zuschlagen.

Jeder Käufer von heute sei für ihn ein potenzieller Verkäufer von morgen und umgekehrt, sagt Ewaldsen, als wir wieder im Auto sitzen. "Deshalb macht es wenig Sinn, die Leute in irgendeinem Punkt im Unklaren zu lassen."

Wahrscheinlich läuft es in der Gegend rund um Sollér auch weiterhin gut. Doch die Krise hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Immobilien kosten jetzt um durchschnittlich 30 Prozent weniger als noch im Jahr 2008. Nur Objekte in Top-Lagen bleiben aufgrund der regen Nachfrage unverändert.