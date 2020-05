Sonnenschutz: Für einen kühlen Sommer

Wer nicht händisch kurbeln will, kann den Sonnenschutz auch per Knopfdruck ausfahren. Die Firma Somfy hat sich auf Steuerungen für Rollläden, Jalousien und Markisen spezialisiert. Intelligente Sensoren signalisiert dem Antrieb bei zu starker Strahlung, dass der Sonnenschutz ausgefahren werden soll. Umgekehrt werden Markisen bei Wind oder Nässe automatisch eingefahren.



Mit einer Schaltuhr kann man die Rollläden so programmieren, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten hinauf- und heruntergefahren werden - auch wenn niemand zu Hause ist. So sieht das Haus zu jeder Tageszeit bewohnt aus.



Wer gerade ein Haus baut, sollte gleich eine Leerverrohrung für die Technik mitplanen. Den bestehenden Sonnenschutz kann man aber auch mit einem Funksystem nachrüsten.