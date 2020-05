So zeigt sich die Wohnung von ihrer besten Seite

Die dunkle Couch und das Spitzendeckchen auf dem Tisch sind nicht jedermanns Sache. Ein Fall für Home-Staging-Expertin Yvonne Werginz: "In diesem Haus in Niederösterreich war alles sehr dunkel und altmodisch. Wir haben viel ausgeräumt und helle Leihmöbel hineingestellt." Denn wer seine Immobilie verkaufen will, sollte für eine möglichst neutrale Atmosphäre sorgen - auch wenn er noch darin wohnt. In diesem Fall hat sich die Umgestaltung wirklich ausgezahlt: "Die Eigentümer waren selbst verwundert, wie schnell das Haus verkauft war und sie haben den Preis bekommen, den sie wollten", erzählt Werginz.