So schützt man sich vor Mietnomaden

Extremfälle kennen beide Anwältinnen aus ihrem Arbeitsalltag. "Ein vermeintlich honoriger Herr hat sich in einer recht großen Altbauwohnung eingemietet. Nach vier Monaten hat er sämtliche Zahlungen eingestellt. Der Eigentümer hat rasch eine Zahlungs- und Räumungsklage eingebracht. Trotzdem hat es über eineinhalb Jahre gedauert, bis wir den Mieter aus der Wohnung draußen hatten – obwohl er sogar wegen einer anderen Sache strafrechtlich verurteilt war und eine Gefängnisstrafe absitzen musste. Die Wohnung hat er am Wochenende für seine Freigänge benutzt", erzähltNeugebauer-Herl. "Dieser Herr war so professionell, gegen jede Entscheidung des Gerichtes Rechtsmittel einzulegen und Verfahrenshilfe zu beantragen, womit weitere zeitliche Verzögerungen in Kauf zu nehmen waren."

Auch Sandra Cejpek kennt solche Verzögerungstaktiken: "Immer wieder kommt es vor, dass säumige Mieter zum Gerichtstermin erscheinen, vermeintliche Mängel im Mietgegenstand behaupten und dies als Grund angeben, warum die Mieten nicht bezahlt werden. Oft wird auch behauptet, die Mieten bezahlt zu haben, ohne entsprechende Belege zum Termin mitzubringen." In solchen Fällen gibt es ein Beweisverfahren (Einsicht in die Zahlungsbelege, Überprüfung allfälliger Mängel, etc.), wodurch sich eine weitere Verzögerung von mindestens drei Monaten ergibt.