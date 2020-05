So schützen Superreiche ihre Wohnung

Diese Erfahrung hat auch Richard Buxbaum von Otto Immobilien gemacht. Das Unternehmen vermarktet eines der exklusivsten Projekte in der Wiener City. Das im Jahr 1870 als "Hotel Britannia" erbaute Haus am Schillerplatz wird derzeit von der Firmengruppe Seeste zu Wohnungen und Penthäusern der absoluten Luxusklasse umgebaut. Ein fertiges Sicherheitssystem wird zwar angeboten, aber kaum in Anspruch genommen. "Die Eigentümer wollen nicht, dass die genauen Maßnahmen oder Schaltpläne für die Leitungen bekannt sind. Daher beauftragt jeder seine eigene Sicherheitsfirma mit der Endausfertigung", erzählt Buxbaum.



Dieses Projekt ist so exklusiv, dass es auch eine Concierge-Loge im Eingangsbereich geben wird. "Ob sie dann tatsächlich besetzt wird, entscheiden die Eigentümer", sagt Buxbaum. Denn ein 24-Stunden Concierge bietet zwar neben dem Sicherheitsaspekt auch Komfort, ist aber eine teure Angelegenheit. "Da am Schillerplatz nur High-End-Klientel kauft, gehen wir davon aus, dass die Mehrheit dafür sein wird. Gerade Eigentümer, die nicht ständig dort wohnen, wollen, dass immer jemand da ist, der schaut ob alles in Ordnung ist", so Buxbaum.