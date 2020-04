So schick können Küchen sein

Bei der eher geschlossenen Variante geht es darum, Geräte elegant zu verstecken und mit Farben und Objekten zu schmücken, die früher dem Salon vorbehalten waren. Manche Küchen können durch Schiebeelemente regelrecht verschwinden und zum Teil des Wohnzimmers werden.

In der Gestaltung ist heute alles erlaubt, was gefällt. Das zeigt beispielsweise die rosafarbene Küche des kreativen schwedischen Paares Pär und Lovisa, in welcher der Smeg-Kühlschrank die Farbgestaltung vorgab. Die Küche selbst fanden die beiden im Internet – kostenlos. Pär ist Schreiner und deswegen ein guter Handwerker. Als der Rahmen aufgebaut war, ersetzte er die Türen und fand die Vintage-Schrankgriffe in einem Laden für Restaurierungsbedarf. Die Betonarbeitsplatte wurde selbst gegossen. Um der rosa Küche etwas Kontrast zu schenken, wurden die weißen Fliesen mit dunklem Mörtel verfugt.

Wenig Platz, kein Problem