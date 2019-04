So kommt Osterstimmung auf: Blumen und Deko für die Festtage

„Zu Beginn der Vorbereitungen ist es am besten, ein Farbthema festzulegen“, rät Erika Perzi von Lederleitner. Wenn die Dekoration Ton in Ton ist bzw. aus einer Farbfamilie ist, dann wirkt der Festtagstisch harmonischer. Besonders hübsch für diese Jahreszeit sind helle Töne in Pastell: gelb, rosa, orange. Die Farben sollten sich dann bei allen Elementen durchziehen: gefärbte Eier, Blumen, Vasen, Bänder, Servietten oder Geschirr. Perzi: „Schön sind Dinge, die für Ostern typisch sind wie Palmkätzchen, Keramik-Häschen und Eier.“