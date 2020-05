So gelingen Reparaturen im Handumdrehen

Wunder wirkt angeblich folgende Methode: Man schneidet eine Kartoffel in der Mitte durch, bestreut sie mit Waschpulver und scheuert damit solange, bis sich die Kartoffelstärke mit dem Waschpulver verbindet und den Rost blitzschnell entfernt. Spaßvogel Harper rät am Ende noch: "Verzehren Sie die Kartoffel danach nicht mehr, Sie könnten daran sterben."



Für Kratzer in Holzmöbeln - sofern es sich nur um eine oberflächliche Schramme handelt - hat er ebenfalls einen unkonventionellen Tipp: "Reiben Sie mit einer dicken Walnuss ohne Schale mit kreisenden Bewegungen über den Kratzer und beobachten Sie, wie das natürliche Öl der Nuss ihn wie durch Zauberhand auffüllt."



Buchtipp

Kratzer ausbessern, gesprungene Fliesen kleben, Regenrinnen reinigen: Ein witziger, einfacher und praktischer Leitfaden für 108 alltägliche Probleme. Nick Harper: "Reparier mich!" Mosaik bei Goldmann, € 9,30