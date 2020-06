Sichtverhältnis: Neuer Brillenshop

Ein Besuch beim Optiker ist immer so eine Sache. Häufig ist man schon beim Betreten vom Sortiment und den vielen hinterleuchteten Vitrinen überfordert. Im ersten Augenblick sehnt man sich eher nach einer Orientierungshilfe als nach dem passenden Brillenmodell. Oft ist auch das Ambiente nicht gerade einladend. Die Inneneinrichtung mancher Geschäfte ist weder anspruchsvoll noch modern und der Sehhilfenkauf entpuppt sich schnell als Zeitreise ins "Retro-Land". Den Gegenbeweis dazu tritt die brillen a.G. im niederösterreichischen Brunn am Gebirge an. "Wir konnten das Portal von außen nicht verändern, da sich das Geschäft in einem historischen, denkmalgeschützten Gebäude befindet. So haben wir uns dazu entschlossen, den Innenraum als starken Kontrapunkt darzustellen", so Architekt Christof Schlegel vom Office 101. Etwa zwei Monate dauerte der Umbau des 80 großen Verkaufsraumes.