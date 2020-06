Sicheres Arbeiten: So verhindern Sie Unfälle

Wer gleich loslegt, ohne sich zu informieren, muss die Arbeit womöglich öfter machen. Das kostet nicht nur Zeit, meist verbraucht man auch mehr Material und damit wird das Projekt teurer. Schweizer rät, die Arbeit vorher zu analysieren und einen genauen Plan zu erstellen: "Besorgen Sie ausreichend Arbeitsmaterial und Zubehör. Es ist unangenehm, wenn am Wochenende die Farbe oder die Schrauben ausgehen." Oft werden die einfachsten Dinge nicht bedacht. Ein Beispiel: Beim Ausmalen sollte man zuerst die Decke und dann erst die Wände streichen. Sonst hat man Farbspritzer auf den fertigen Wänden. Werden unterschiedliche Farben verwendet, sieht man die Patzer besonders gut.

Wer wenig Übung hat, sollte seine Fähigkeiten nicht überschätzen und nicht gleich mit einem besonders komplexen Projekt beginnen. Wird nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, ist es mit der Lust am Heimwerken sonst schnell wieder vorbei. Wenig Spaß macht auch die Arbeit mit minderwertigem Werkzeug. "Ein weiterer Anfängerfehler ist falsche Sparsamkeit", meint auch der Profi. "Viele kaufen billige Werkzeuge und haben dann Probleme mit der schlechten Ergonomie. Die Geräte liegen schlecht in der Hand, man wird früher müde, kann nicht so exakt arbeiten. Da vergeht einem schnell die Lust." Manche verwenden das falsche Zubehör: "Da passen dann Sägeblätter, Bohrer oder Schleifpapier nicht zur Arbeitsaufgabe oder zum Werkstoff. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Schleifpapiere für Metall, Kunststoff, Holz oder lackierte Flächen", erklärt Schweizer.