Sichere Anlage, kleine Rendite

Wer auf den Geschmack gekommen ist und in ein Zinshaus investieren will, darf nicht mit hohen Renditen rechen. Denn insgesamt geht der Trend am Wiener Zinshausmarkt in Richtung steigender Preise bei fallenden Renditen. Investoren müssen sich schon mit Renditen ab 1,6 Prozent zufrieden geben.



Die Kaufpreise sind im Vergleich zum Vorjahr in ganz Wien gestiegen. Im 1. Bezirk zahlen Käufer zwischen 3200 und 5200 Euro pro Quadratmeter. Auch die Bezirke 2 bis 5 liegen im Preisranking ganz oben. Am günstigsten kauft man nach wie vor im 10. und 11. Bezirk, aber auch im 21. und 22. Bezirk. Dort sind auch die höchsten Renditen zu erwirtschaften.

Der Grund liegt im knappen Angebot, um das sich viele Interessenten reißen. Sowohl private Käufer als auch institutionelle Anleger wollen zumindest einen Teil ihres Geldes in dem sicheren Hafen Zinshaus parken.