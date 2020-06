Shoppen im Loft

Eine gute Präsentation ist oft schon die halbe Miete. Ansprechende Räume, schöne Accessoires, die in einem Geschäft für Atmosphäre sorgen und im Idealfall den Stil und den Lifestyle der Produkte und der Marke unterstützen – Punkte, die heute mehr denn je, in der Shopgestaltung eine wichtige Rolle spielen. Nach einer sechsmonatigen Umbauzeit präsentiert sich der Diesel-Store auf der Mariahilfer Straße nun in einem neuen Look. Das Konzept dafür stammt aus eigenem Hause, einem 14-köpfigen Interior-Design-Team.