Service: Sechs Jahresgehälter für eine Wohnung

Aussagekräftig werden die Ergebnisse allerdings erst in Relation zu den Gehältern, die in den jeweiligen Ländern verdient und für eine Eigentumswohnung ausgegeben werden. Auch in diesem Vergleich liegen Herr und Frau Österreicher im Mittelfeld: Sie bezahlen rund sechs Bruttojahresgehälter (84 insgesamt) für die Traumwohnung. Um einiges tiefer in die Tasche müssen Wohnungsbesitzer in Tschechien greifen. Mit elf Jahresgehältern sind sie negativer Spitzenreiter. Gefolgt von Lettland mit zehn und Großbritannien mit neun Bruttojahresgehältern.

Die Stadt-Land-Schere ist in jedem der gemessenen Länder beträchtlich. In Wien kostet die durchschnittliche Wohnung um 161 Prozent mehr als in den Bundesländern. Der Quadratmeterpreis liegt bei 4.199 Euro. „Auch wenn es paradox klingt, die Hauptstadt Wien ist mit um eineinhalb Mal höheren Preisen als der Österreichschnitt, relativ erschwinglich“, erklärt Bernhard Gröhs, CEO von Deloitte Österreich.

Ein anderes Bild zeigt sich in Paris. Der durchschnittliche Immobilienpreis in Paris übersteigt den im restlichen Frankreich um mehr als das Dreifache, so Gröhs weiter. An zweiter und dritter Stelle rangieren Lissabon mit 320 und London mit 298 Prozent. Was die absoluten Quadratmeterpreise betrifft, ist Paris (12.910 Euro) die teuerste Stadt, gefolgt von London (11.185) und München (7.800).