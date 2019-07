Service: Eigentum auf fremdem Grund – wie geht das?

Superädifikate bedürfen der Zustimmung des Grundeigentümers

Das Superädifikat ist ein Bauwerk, das mit der Absicht errichtet wird, nicht auf Dauer zu bestehen – was auf Gartenhütten und Bootshäuser durchaus zutrifft. Der Grundeigentümer muss jedenfalls seine Zustimmung geben, dass der Pächter ein Gebäude auf seinem Grundstück errichten darf. Diese Zustimmung kann theoretisch auch mündlich gegeben werden.

In der Praxis erfolgt sie aber meist im Bestandsvertrag. Dort wird üblicherweise auch festgehalten, wer für die Instandhaltung des Grundstücks zuständig ist und was mit dem Gebäude passiert, wenn der Vertrag ausläuft. „Wenn nichts vereinbart wurde, hat der Grundeigentümer das Recht, nach Auslaufen des Bestandsvertrags die Entfernung des Bauwerks zu verlangen,“ so Bischof.

Superädifikate können prinzipiell auch weiterverkauft werden. Inwieweit das tatsächlich möglich ist, ist meist im Bestandsvertrag festgehalten. Rechtsanwalt Gottfried Bischof rät: „Wer ein Superädifikat erwirbt, sollte sich jedenfalls den zugrunde liegenden Bestandsvertrag genau ansehen.“

Allerdings ergeben sich beim Weiterverkauf mehrere Schwierigkeiten: Einerseits fehlen oft Urkunden im Grundbuch, weil Superädifikate nicht eingetragen werden müssen. Andererseits muss ein neuer Käufer auch den Bestandsvertrag übernehmen oder einen neuen abschließen, ansonsten wäre ein Eigentum am Superädifikat sinnlos. Der Kaufvertrag muss daher so errichtet werden, dass die Rechtswirksamkeit des Vertrags an die Übernahme des Pachtvertrags geknüpft ist.

Das Baurecht ist gesetzlich genau geregelt

Beim Baurecht hingegen ist die rechtliche Situation wesentlich klarer: Im Unterschied zum Superädifikat ist das Gebäude auf Dauer angelegt. „ Baurechte können laut Gesetz zwischen zehn und hundert Jahre eingeräumt werden und müssen in Form eines Baurechtsvertrags schriftlich festgehalten werden. Baurechte werden im Grundbuch eingetragen“, erklärt Walter Rosifka, Wohnrechtsexperte bei der Arbeiterkammer Wien.

Im Baurechtsvertrag sollte auch festgelegt sein, wie hoch der Baurechtszins ist und was mit dem Gebäude nach Ablauf des Baurechts geschieht. Wird nichts vereinbart, so steht dem Bauberechtigten eine Ablöse zu: nämlich ein Viertel des Sachwertes. „Die gesetzliche Regelung ist nicht besonders vorteilhaft für den Baurechtsnehmer“, so Rosifka. „Besser für den Bauberechtigten wäre es, eine Ablöse nach dem Verkehrswert des Gebäudes zu vereinbaren.“