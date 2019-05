Selbstgemachtes in Pastell-Tönen

Buntes Schlüsselboard mit dekorativen Holzperlen

Man braucht: Holzlatte (4 x 21 cm, 3 cm dick),

5 Holzdiamanten in Natur (15 mm Durchmesser), Holzperlen in Weiß (12 mm Durchmesser), Acrylfarbe in Rosa, Gelb und Blau, Lederband (6 x 12 cm, 3 mm Durchmesser. 6 Schlüsselringe, Schaschlikspieße, Schleifpapier, Gehrungssäge und -lade.

Schritt 1: Auf der Leiste Abstände markieren:

2,7 cm, 5,7 cm, 8,7 cm, 11,7 cm und 17,7 cm. An den markierten Stellen einen Schlitz sägen, bis einen Zentimeter vor Durchbruch. Schlitze, Ecken und Kanten abschleifen.

Schritt 2: Holzdiamanten auf Spieße stecken und mit Acrylfarbe anmalen. Am Ende des Lederbands einen Knoten machen, eine Holzperle auffädeln, wieder ein Knoten, durch diesen den Schlüsselring ziehen und in die Schlitze hängen.