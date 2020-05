Scheibchenweise: Baumpflege in luftigen Höhen

Eine Ausnahme macht er für Fichten in Privatgärten. Die wurden in den 1980er-Jahren sehr gerne gepflanzt, werden aber bis zu 22 Meter hoch und sind sogenannte Flachwurzler. "Wenn die keinen Windschutz wie im Wald haben, können sie leicht umfallen. Das ist gefährlich, daher roden wir die schon. Dafür kriegt man auch leicht eine Genehmigung", sagt Holz. In Wien darf man nämlich nicht so einfach zur Säge greifen. Hier wacht das Baumschutzgesetz über den städtischen Baumbestand: Ab einem Stammumfang von 40 Zentimetern, gemessen in einem Meter Höhe, muss die Entfernung von Laub- und Nadelbäumen vom Magistratischen Bezirksamt genehmigt werden. Außerdem muss man eine Ersatzpflanzung vornehmen oder eine Ausgleichsabgabe zahlen. Obstbäume und Bäume in Kleingärten dürfen auch ohne Bewilligung umgeschnitten werden.



Wer einen Baum pflanzt, sollte sich also gut überlegen, welcher wirklich geeignet ist. Natürlich hängt die Wahl vom persönlichen Geschmack und dem vorhandenen Platz ab. Von Silber-Weiden und Pappeln rät Holz jedoch in jedem Fall ab: "Diese Sorten sind grünbruchgefährdet. Das heißt, es kann ohne Fremdeinwirkung ein Stück oder sogar der ganze Stamm brechen - auch wenn der Baum gesund aussieht."