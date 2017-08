Salzburger Palais wird Vierstern-Hotel

Der Linzer Projektentwickler ifa AG macht aus dem „Palais Faber“ in Salzburg ein Luxushotel. Der Prunkbau wurde um die Jahrhundertwende vom Industriellen Moritz Faber im Stile der Wiener Ringstraßen-Palais errichtet. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro wird als Bauherrenmodell realisiert: Ab 120.000 Euro erhält jeder Zeichner ein grundbücherlich abgesichertes Stück. Die Restaurierung der denkmalgeschützten Fassade sowie die baulichen Adaptionen für den Hotelbetrieb starten 2019. Hauptbestandsnehmer war die Sparkasse Salzburg, das Bankhaus bleibt dem Standort mit einer Filiale erhalten. Auch zwei weitere Mietverträge (eine Arztpraxis und eine Trafik) werden verlängert. www.ifa.at

Akademischer Grünraum-Experte

In Kooperation mit der Aktion Natur im Garten startet am 9. Oktober 2017 der zweite Lehrgang „Ökologisches Garten- und Grünraummanagement“ am Department für Bauen und Umwelt an der Donau-Universität Krems. Aufgeteilt auf drei Semester werden in sechs Modulwochen alle relevanten Themenbereiche behandelt: Die Inhalte umfassen unter anderem Ökologie und Soziologie, die Analyse, Planung und Gestaltung von Grünräumen, Boden- und Standortkunde sowie rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zur Organisation öffentlicher und privater Grünräume. Die Ausbildung zum „Akademischen Experten“ kostet 7500 Euro. www.donau-uni.ac.at

Mehr Platz zum Lernen und Musizieren

Foto: /one room Architekten Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat mit der Sanierung und Erweiterung des „Musischen Gymnasium Salzburg“ begonnen. Durch räumliche Umgruppierungen entsteht ein neuer Bereich für die Nachmittagsbetreuung samt kleinem Buffet. Außerdem wird ein neues Geschoß auf den Bestand aufgesetzt. Es bietet auf 1800 Quadratmeter Raum für offenes Lernen, zehn neue Stammklassen, fünf Musik- und Proberäume, einen Tanzsaal und eine Terrasse. www.big.at

Stabile Mieten am Wiener Büromarkt

Positive Stimmung und ein stabiles wirtschaftliches Marktumfeld, aber weniger Vermietungen als erwartet und leicht sinkende Renditen: So präsentiert sich laut Otto Immobilien der Wiener Büromarkt in der ersten Jahreshälfte 2017. Die Spitzenmiete blieb im 2. Quartal mit 25,75 Euro pro unverändert, ebenso die Durchschnittsmiete von 13,75 Euro pro. Die Leerstandsquote ist seit dem Vorquartal von 5,5 auf 5,6 Prozent leicht gestiegen. www.otto.at

ÖRAG expandiert im Maklerbereich

Foto: /Foto Georg WILKE/Örag Elisa Stadlinger verstärkt das für Büroimmobilien verantwortliche Team der ÖRAG Immobilien Vermittlungs GmbH. Zuletzt war die 32-Jährige bei der BARREAL GmbH mit der Leitung des Bereiches Büroimmobilien betraut, davor war sie bei der IMMOFINANZ AG als Research Manager tätig.

www.oerag.at

Neuer Saugroboter im Sortiment

Foto: /AEG Der dreieckige „RX9“ von AEG scannt mit integrierter Kamera und Lasertechnologie die Räume und wählt dann die optimale Reinigungsstrategie. Per Handy-App lässt sich das Gerät auch von unterwegs steuern. www.aeg.at

Neue Anwältin im Real-Estate-Team

Foto: /DORDA Rechtsanwälte GmbH Magdalena Brandstetter ist Spezialistin für Liegenschafts- und Mietrecht und wurde nun bei Dorda als Anwältin eingetragen. Schon seit 2013 hat die 28-Jährige das Real-Estate-Team als Konzipientin unterstützt. Gemeinsam mit Stefan Artner hat sie die S Immo AG beim Verkauf der OMV-Zentrale rechtlich begleitet. www.dorda.at

Welches Dach passt zu meinem Haus?

Foto: /Adam Mørk/Velux Um Bauherren bei der Entscheidung für das richtige Dach zu begleiten, haben sich die fünf heimischen Unternehmen Bramac, Velux, Tondach, Eternit und holzbau austria zur „Plattform Dachvisionen“ zusammengeschlossen.www.dachvisionen.at