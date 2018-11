Rückgang bei Investments in Gewerbeimmobilien

Vergangenes Jahr verzeichnete der heimische Immobilieninvestmentmarkt einen Rekord: 4,7 Milliarden Euro flossen in Büros, Einzelhandelsflächen, Logistikimmobilien und in den Wohnbau. Heuer hingegen dürften die Investments empfindlich unter dem Spitzenergebnis liegen.

Laut einem aktuellen Bericht des Immobiliendienstleisters EHL wurden in den ersten drei Quartalen 2018 insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro umgesetzt. Das Marktvolumen lag damit um mehr als eine Milliarde unter dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahrs. Obwohl traditionell am Jahresende eine Investmentrallye stattfindet und damit das letzte Quartal meist stark ausfällt, können die bisher schwachen Ergebnisse des laufenden Jahres nicht wettgemacht werden.

Die Nachfrage nach Immobilieninvestments ist allerdings ungebrochen hoch. Franz Pöltl von EHL Investment Consulting: „Es gibt zahlreiche internationale Investoren aus ganz Europa, aber auch aus Asien und dem Nahen Osten, die jederzeit zuschlagen würden, wenn wieder große, attraktive Objekte oder Portfolios jenseits der 100-Millionen-Grenze auf den Markt kommen.“

Den Grund für den Rückgang der Immobilieninvestments liegt viel eher in einer drastischen Knappheit an passenden Investmentprodukten. Zudem fehlen große Transaktionen wie im Vorjahr mit den Büroprojekten DC Tower, The Icon Vienna und Austria Campus.