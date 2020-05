Ringstraßenpalais wurde an Saudis verkauft

Islam und Christentum sollen in Wien näher zusammenrücken und damit beispielgebend auch für andere Länder werden. Um dies zu erreichen, hat das Königreich Saudi-Arabien das zuletzt leer stehende Ringstraßenpalais Sturany am Schottenring 21 gekauft. In das prachtvolle Haus, in dem auch ein Klimt-Deckengemälde zu bewundern ist, soll im Herbst das "König Abdulla-Zentrum für den Dialog der Religionen und Zivilisationen" einziehen. Prinz Mansur Bin Khalid Al-Saud war höchstpersönlich aus Saudi-Arabien angereist, um den Kauf des denkmalgeschützten Prachtpalais unter Dach und Fach zu bringen. Und er ließ sich den Deal auch etwas kosten: Mit dem Kaufpreis von 13,4 Mio. Euro lag das Gebot des 51-jährigen Prinzen beträchtlich über dem von der BIG erwarteten 8,5 Mio. Euro. Damit war ihm der Zuschlag sicher.